حزب الجيل: الجلسات التخصصية تضمن الوصول لصيغة توافقية لمخرجات الحوار الوطني

قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الجلسات التخصصية المغلقة المقامة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أمر متفق عليه، حيث إن الجلسات العامة أشبه بالاستماع، ويدلو المشاركون بآرائهم أو آراء أحزابهم.

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجان المغلقة تأتي لصياغة ما تم إعلانه في الجلسات الواسعة، مشيرا إلى أنه بدون الجلسات المغلقة لن تقدم الجلسات العامة شيئا، إذ تصغ ما تم اقتراحه من رؤى وأفكار محددة.

الشهابي: الجلسات التخصصية تضم خبراء لديهم الدراية الكاملة

وأكد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن أهمية الجلسات المغلقة ترجع إلى أنها تضم خبراء متخصصين لديهم دراية متكاملة حول القضية التي ناقشتها الجلسات النقاشية الموسعة العلنية، وطرح فيها آراء الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني والشخصيات العامة بدون الوصول إلى مخرجات عن تلك الجلسات لرفعها إلى الرئيس.

113 قضية في الحوار الوطني

ويؤكد «الشهابي» أهمية انعقاد الجلسات المغلقة غير العلنية لبلورة الآراء التي قيلت في الجلسات العامة في نقاط محددة يمكن لمجلس الأمناء رفعها للرئيس ليرى فيها ما يشاء من خلال قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية، إذ تضمن الوصول إلى صيغة توافقية لهذه المخرجات، موضحا أن الجلسات المغلقة محدودة العدد كانت لا بد منها حتى يتمكن مجلس الأمناء من إعلان مخرجات لكل قضية من القضايا التي ناقشتها اللجان العامة في جلسات علنية تعبر عنه عن كل قضية من القضايا الـ113 التي يدور الحوار الوطني حولها.