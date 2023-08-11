المطرب مسلم يصل لمطار القاهرة استعدادا لإحياء حفله بمهرجان العلمين الليلة

يستعد المطرب مسلم، لإحياء حفل غنائي كبير، اليوم، بهرجان العلمين الجديدة، رفقة المطرب رضا البحراوي، وفرقة «مسار إجباري».

وصول مسلم مطار القاهرة

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن المطرب مسلم، وصل إلى مطار القاهرة حاليا قادما من تونس، إذ كان يحي حفلا غنائيا هناك، ويتحرك في الوقت الحالي نحو مدينة العلمين، استعدادا لإحياء حفله، حيث يقدم الفقرة الغنائية الأولى بالحفل.

وفي سياق آخر، وصل رضا البحراوي، وفرقة «مسار إجباري»، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى مدينة العلمين، استعدادا لإحياء حفلهم، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023.

أسعار تذاكر حفل مسلم بالعلمين

وطرح الموقع الالكتروني لشركة «تذكرتي»، أسعار تذاكر حفل مسلم بـ مهرجان العلمين الجديدة المقرر إقامته اليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس، وجاءت كالتالي:

الصالات: 65 ألف جنيه.

الطاولات المرتفعة: 20 ألف جنيه.

العادية تصل إلى 400 جنيه.

المجموعة العادية: 350 جنيهًا.