المطرب مسلم يرد على اتهامه بالترويج للمخدرات: «تاريخي ميسمحش»

أثار مطرب المهرجانات مسلم، الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد نشره جزءا من أغنيته الجديدة «أنا جوبك صاحبك وحبيبك» التي يستعد لطرحها الفترة المقبلة، واتهام البعض أنها تروج للمخدرات.

مسلم ينفي ترويجه للمخدرات

ورد المطرب مسلم على تلك الاتهامات: «مافيش الكلام دا الناس مسمعتش لسه غير 30 ثانية من الأغنية، والأغنية كاملة 3 دقائق، وهي مش بتدعو للمخدرات بالعكس دي بتبرز مخاطرها وتدعو الناس للإقلاع عنها».

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا عمري ما أعمل أغنية أروج فيها للمخدرات زي ما الناس بتقول لأن تاريخي الفني وأعمالي اللي فاتت تمنعني من الإساءة لها أو أعمل كده».

مسلم يكشف كواليس أغنيته الجديدة

كما أشار إلى أن الفكرة الأساسية للأغنية أنه يغني وكأنه سيجارة توجه كلامها إلى صديقه وتخبره بمخاطرها على صحته، وتحتوي في بدايتها ونهايتها على توعية بمخاطر السجائر والمخدرات، موضحًا أنه يطرحها خلال الأيام المقبلة بعد كليب أغنية المزاجنجي.

كلمات أغنية مسلم الجديدة

وتقول كلمات أغنية مسلم الجديدة التي شارك جزءا منها عبر حسابه بتطبيق «التيك توك»:

تنساني يومين وأجيلك

أنا جوبك صاحبك وحبيبك

أنا بونطك وتمللي في جيبك

وبصهلل المزاج

تحكي لي يا صاحبي همومك

تحرقني بعدلك يومك

تلجأ لي وتحس بكونك

وتكون عال العال

مفحرتش غير على شفايفي

الانبساط على قد تبغي

أنا اللي ريحتي بتعلي

معايا تحس بتأني

معايا كل شيء مرضي