عالم بالأزهر الشريف: المقربون وأصحاب اليمين طائفتان في الجنة

تحدث الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، على درجات المؤمنين في الجنة، وفقا لأعمالهم الصالحة ومدى قربهم من الله عز وجل في الدنيا، مستندا في توضيح هذه المعاني بآيات كريمة من كتاب الله في سورتي «الواقعة» و«الرحمن».

جبر: في سورة الواقعة توضيح لطوائف الجنة

وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه «اعرف نبيك» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه في سورة الواقعة بيَّن الله – عز وجل – لنا طائفتين من المؤمنين ودرجتهما في الجنة، وهما المقربين وأصحاب اليمين.

آيات عن الجنة في سورة الرحمن

وتابع العالم بالأزهر الشريف: «أخبرنا ربنا تعالى في سورة الرحمن: (ولمن خاف مقام ربه جنتان)، ومعناها أن للمقربين المتقين جنتين، «ومن دونهما جنتان»، وتلك لعوام أصحاب اليمين».