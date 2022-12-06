وزير التنمية المحلية: جار العمل على تعديل اشتراطات البناء بما يحافظ على الصالح العام

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن اشتراطات البناء الجديدة تهدف إلى منع التشوه العمراني والمخالفات والمباني العشوائية، وتسعى للحفاظ على البنية التحتية ومنع الضغظ على المرافق وكذلك التكدس السكاني، مع العمل على التنظيم العمراني وتشجيع الإقامة بالمدن الجديدة المخططة.

اشتراطات البناء

وأشار آمنة خلال مؤتمر صحفي بديوان وزارة التنمية المحلية، إلى أنه جار العمل على مناقشة اشتراطات البناء الجديدة للتوصل لحلول وتعديلات لها بما يحافظ على الصالح العام، إذ يجري إصدار اشتراطات بناء ليست في صالح من يخرب أو يسعى إلى المخالفة أو إقامة مبانٍ عشوائية، لافتا إلى أن الدولة تعمل لخدمة المواطن ومن أجل مستقبل الأجيال، ولن تسمح بوجود مخالفات بناء جديدة.

قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يجري العمل حاليا على حل مشكلات مخالفات البناء في قانون التصالح الجاري مناقشته حاليا داخل مجلس النواب، مؤكدا أنه سيحضر جلسات داخل البرلمان الأسبوع المقبل؛ لمناقشة تعديلات قانون التصالح بما يحقق الصالح العام ويستوعب كل المخالفات التي يقرر القانون التعامل معها.