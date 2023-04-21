دعاء للميت مؤثر جدا وقصير.. اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره

الدعاء والابتهال من العبادات التي تقرب بين العبد وربه، وهو من أفضل ما يقدمه المرء لأهله وأصحابه، ويفضل البعض أن يردد ما تيسر من دعاء للميت مؤثر جدا قصير، وذلك حتى يكون سهل ويسر عليه في الدعاء المستمر، ويظل يدعوا لفقيده في أغلب الأوقات، لأن الدعاء من الأعمال والعبادات التي نستطيع أن نقدمها للميت ، بجانب الصدقات وقراءة القرأن، وغيرها من الأعمال.

دعاء للميت مؤثر جدا قصير

ومن دعاء للميت مؤثر جدا قصيرعن الرسول صلى الله عليه يمكن الأستعانه به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم مر على جنازة فقال: ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ).

ومن دعاء للميت مؤثر جدا قصير يمكن الدعاء به:

-اللهم ان (المتوفي-المتوفية ) عبدتك ابن عبدك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وقل له أدخل من أي باب تشاء .

-اللهم إنّا نسألك أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيّته منّا فتوفّه على الإيمان.

- اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

-اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

أفضل دعاء للميت مؤثر جدا قصير

دعاء للميت مؤثر جدا قصير هو ما نستطيع تقديمه إلى من فقدناهم من الأحباء والأهل والأصدقاء ومن هذا الدعاء:

-اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.

-اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.