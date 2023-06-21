أستاذ بالأزهر لقناة الناس: العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم من رمضان

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ العشر الأوائل من ذي الحجة أيام عظيمة جدا، حيث ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وتحديدا في بداية سورة الفجر، عندما قال «والفجر وليالٍ عشر»، حيث أقسم بها.

الله لا يقسم إلا بكل عظيم

وأضاف «تمام» خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة، مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «القرآن علمنا أن الله سبحانه وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم، وبالتالي فقد أقسم سبحانه وتعالى أنها أيام مباركة، ويجب أن نعرض أنفسنا لنفحات الله فيها».

ما من أيام العمل الصالح أحب فيها من هذه الأيام

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنّه ما من أيام العمل الصالح أحب فيها من هذه الأيام، وبالتالي، فإن أي عمل صالح في تلك الأيام يكون ثوابه أعظم من أي أيام أخرى، مثل الصدقة وصلة الأرحام وإدخال الفرح والسرور على قلوب الناس، والعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في أيام رمضان».