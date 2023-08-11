يسري جبر يوضح عبر قناة الناس معنى آية «أولئك المقربون» وجزاؤهم في الجنة

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ من أعالي درجات الجنة هم «المقربون» من الله – عز وجل، مستنداً لآيات من كتاب الله بسورة الواقعة على مدى قربهم من المولى وجزائهم في الآخرة وموضحاً الفرق بين أهل اليمين والمقربين.

جبر: أصحاب اليمين أخذوا بالسداد وسددوا

وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ المقربين لهم أعمال تختلف عن أصحاب اليمين وبذلك هناك طائفتين؛ الأولى أخذت بالسداد وسددت ويطلق عليها «المقربين» أولئك هم السابقون، لهم روح وريحان وجنة نعيم، أما الثانية أخذت بالتقريب لأنها حاولت السداد وهم «أصحاب اليمين».

المقربون.. سددوا وقاربوا

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ الله - عز وجل - قال في حق الطائفة الأولى: «والسابقون السابقون، أولئك المقربون»، وقال في حق الطائفة الثانية التي لم تستطع الوصول للسداد لكن قاربوا: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً» لأنهم اجتنبوا الكبائر ولكن وقعوا في بعض المحرمات الصغائر، وبذلك هذه طائفة اجتنبت جميع المحرمات كبيرها وصغيرها فصاروا «مقربين» والثانية حاولوا أن يكونوا مقربين ولم يستطيعوا بسبب الانشغال ببعض الشهوات أحياناً ليعاملهم الله – سبحانه – بالمغفرة ويكفر عنهم السيئات.