عمر السعيد لـ«الوطن»: أشكر المتحدة على التنظيم الجيد لمهرجان العلمين

أقيم مساء أمس الخميس، عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات المهرجان، بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم روجينا ورانيا يوسف، وعمر السعيد، وقدمت الحفل إنجي علي.

عمر السعيد يتحدث عن تصميم مايكل سينكو

وأبدى الفنان عمر السعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إعجابه الشديد بتصميمات مايكل سينكو في البدل الرجالي، لذلك كان حريصا على حضور حفل الافتتاح لرؤية جميع التصميمات الجديدة.

وأضاف أن مهرجان العلمين الجديدة، حدث ترفيهي كبير جدا، وأن المهرجان ولد كبيرا من دورته الأولى، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيمها الجيد للمهرجان.

فعاليات مهرجان العلمين

يذكر أن فعاليات الأسبوع الجاري من مهرجان العلمين متواصلة، ويشهد اليوم حفلا غنائيا كبيرا لفريق «مسار إجباري»، الذي يعد أحد أهم الفرق الغنائية في مصر والوطن العربي، بالإضافة للفنان مسلم، والفنان الشعبي رضا البحراوي.