عمر السعيد: «عاكست واحدة في مطار باريس وطلعت يسرا»

روى الفنان عمر السعيد موقفا طريفا حدث له في مطار باريس، أثناء سفره لحضور مهرجان كان السينمائي الدولي، قائلا «عاكست واحدة جميلة، وكانت ريحتها حلوة، وبصيت لقيتها يسرا».

حضور مهرجان «كان»

وأضاف «السعيد»، خلال الجزء الثاني من لقائها مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON»، قائلا «كنت أول سنة أمثل، وقررت أروح مهرجان كان عشان صحابي رايحين، وقالوا لي في مطار باريس اتأكد إن الشنط هتتنقل عشان الزحمة، وتليفوني كان طالع موضة، وحاطط السماعات في وداني وصوتي كان عالي، وأنا أصلا صوتي عالي».

السعيد: «رجعت 3 خطوات لما شفت يسرا»

وأضاف «أنا بكلم نفسي، وبقول إيه ده؟، وفيه ريحة حلوة، وواحدة واقفة قدامي وشعرها قمر، وقولت دي واحدة فرنساوية، لقيتها لفت وقلعت النضارة وقالت لي انت بتعاكسني، ولما شفتها رجعت 3 خطوات، وقالت لي على فكرة ياواد انت أنا عارفاك، انت عملت فيلم واحد صفر مع إلهام شاهين، وأنا قولت لها آه، قالت لي طب بتقف تعاكسني؟ ومتعملش كده تاني وتعالى اتغدى معايا».

وأشار أن إلى أن يسرا دعته لتناول الغداء، وقامت بتوصيله بسيارة كانت معها بعدما عرفت أنه سيركب حافلة نقل عام، للوصول لمكان إقامته مع أصدقائه.