رانيا يوسف: عرض أزياء مايكل سينكو تنشيط للسياحة المصرية بالعلمين

أقيم منذ قليل عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو بمدينة العلمين الجديدة، على هامش مهرجان العلمين، بحضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم روجينا ورانيا يوسف.

رانيا يوسف تتحدث عن إقامة عرض أزياء لمايكل سينكو بالعلمين

قالت الفنانة رانيا يوسف لـ«الوطن» إن إقامة عرض أزياء لمصمم عالمي كبير بحجم مايكل سينكو، فهو دعاية كبيرة للسياحة المصرية، وبالأخص مدينة العلمين الجديدة، التي تتمتع بمناخ جيد، وبحر رائع، بالإضافة إلى المباني الرائعة، وأنها تتمنى أن نجلب العديد من المصممين لمصر.

وأضافت أن تنظيم الحدث كان بشكل رائع وجيد، وأنها تحيي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإقامتها مهرجان العلمين الجديدة، وتفكيرهم بإقامة مهرجان كبير، بتنظيم جيد جدا لتشريف مصر.

فعاليات مهرجان العلمين

يذكر أن فعاليات الأسبوع الجاري من مهرجان العلمين متواصلة سيشهد اليوم حفلا غنائيا كبيرا لفريق مسار إجباري الذي يعد أحد أهم الفرق الغنائية في مصر والوطن العربي بالإضافة للفنان مسلم والفنان الشعبي رضا البحراوي.