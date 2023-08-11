أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قرار رقم 272 لسنة 2023 الخاص بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2023 - 2027، ومن بينهم تعيين 8 أعضاء جُدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ.

تعينات الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ

وجاء الأسماء المعينة في الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ كالتالي:

1- علاء الدين السيد عبد العزيز جعفر.

2- أحمد عبد الواحد عبد الرحمن يونس.

3- عبد الله السيد شمس الدين.

4- أحمد يوسف أحمد حجازي.

5- عبد السميع أبو العز عبد الغني الإتربي.

6- علاء عبد العزيز عبد الوهاب.

7- حسام مصطفى السعدني مبروك.

8- علاء مدحت عبد الله حمد.

الأعضاء المنتخبون بمجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أُجريت في شهر يونيو الماضي، وأسفرت عن فوز كل من:

1- حاتم السعدي محمود عبد الغفار، حصل على 3567 صوتًا.

2- حجازي محمود محمد الشراكي، حصل على 3479 صوتًا.

3- الدكتور علاء إبراهيم علي حسن ريحان، حصل على 3259 صوتًا.

4- أسامة عتمان عبد الحميد، حصل على 3223 صوتًا.

5- الكيميائي عبد العال يوسف عبد العال سليمة، حصل على 3044 صوتًا.

6- محمد السيد محمد البيلي الجراحي، حصل على 3015 صوتًا.

7- محمد صلاح حسن دشيشة، حصل على 2883 صوتًا.

8- فؤاد محمد فؤاد عمرو، حصل على 2868 صوتًا.