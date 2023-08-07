وزارة الصناعة والتجارة: استثمارات تركية بقيمة 500 مليون دولار الفترة المقبلة

أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، أن زيارة وزير الصناعة، أحمد سمير، الأخيرة إلى تركيا، هي الزيارة الرسمية الأولى منذ 10 سنوات، وقال إن القيادة السياسية وجهت بالاستمرار في العلاقات الاقتصادية مع أنقرة، رغم الخلاف السياسي خلال السنوات السابقة، مشيراً إلى أن زيارة وزير الصناعة وجدت أساساً للبناء عليه فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية.

التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة 7 مليارات دولار

وأضاف «الواثق بالله»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم الاثنين، أن استقبال الوفد المصري في تركيا كان غير عادياً وأعلى مما كان متصوراً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة يصل إلى 7 مليارات دولار، معتبراً أن الميزان التجاري يصب في صالح مصر.

أجر العامل المصري 30% من أجر العامل التركي

ولفت رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر، وفقاً للإحصائيات الرسمية، يصل إلى مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك وعود من جانب أنقرة بضخ استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يقدر بنحو 500 مليون دولار.

وأشار إلى أن الأجر الشهري للعامل التركي يقدر بحوالي 600 دولار، أي ما يعادل حوالي 20 ألف جنيه، أي ان أجر العامل المصري يمثل 30% من أجر العامل التركي، ولذلك السوق المصري يُعد جاذباً جداً للاستثمارات التركية.