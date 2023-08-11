مصرع شاب غرقا في بحيرة قارون بالفيوم.. هرب من حرارة الجو

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه بحيرة قارون، مساء اليوم الجمعة، أثناء استحمامه في مياه البحيرة هربًا من حرارة الجو، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما جرفه التيار وجذبته دوامات المياه، ولم يتمكن من مقاومته لعدم إجادته السباحة، فيما جرى انتشال جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري ونقله إلى مشرحة إحدى المستشفيات القريبة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد مصرع شاب غرقًا في مياه بركة قارون قرب قرية كحك بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، أثناء استحمامه في البحيرة هربًا من حرارة الجو، ليلقى حتفه.

انتشال جثة الشاب

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ ببحيرة قارون قرب مدخل كحك، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب الغريق، فيما تولت سيارة إسعاف نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أفاد مفتش الصحة وفاة الشاب بسبب إسفكسيا الغرق.

التصريح بالدفن

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بالدفن وتسليم جثمان المتوفي لذويه عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أنّ نفس النقطة ببحيرة قارون كانت شهدت مصرع 3 صديقات غرقًا خلال الاستحمام به خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب زيادة الدوامات بها، رغم تحذيرات الأجهزة التنفيذية للمواطنين من الاستحمام بها.