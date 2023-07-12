إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق بحيرة قارون

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل محملة بالعمال كانوا يستقلونها أثناء عودتهم من عملهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على طريق بحيرة قارون السياحي بين بوابة تونس ومفارق يوسف الصديق، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما.

وتوقفت حركة المرور على طريق بحيرة قارون السياحي، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق بحيرة قارون السياحي، بين بوابة قرية تونس السياحية ومفارق مركز يوسف الصديق، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 10 أشخاص بالحادث

وأسفر حادث تصادم سيارتين اليوم، عن إصابة 10 أشخاص بينهم عدد من العمال بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بـ 7 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.