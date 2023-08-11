بالأسماء.. تعيينات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية 

أعتمد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح، قرار رقم 272 لسنة 2023 بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجالس الغرف التجارية، بمحافظات مصر المختلفة من بينها تعيينات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، التي اشتملت علي 8 أعضاء من بينهم سيدة.

الأعضاء المعينين

وجاء أسماء الأعضاء المعينون بمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، كالآتي

1- محمود حسني ميتو.

2- إبراهيم جابر عبد الرحمن أبو سمك.

3- علي شعبان علي داوود.

4- أسامة حنا صليب.

5- داليا عبد المعز محمد توفيق مكرم.

6- محمد فتحي أبو الفتح محمد.

7- محمود فاروق أحمد عياد.

8- مجدي حسني حسين.

أسماء الأعضاء

الجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، تم إجراؤها في النصف الثاني من شهر يونيو العام الحالي، وأسفرت عن فوز مرشحي قائمة العطاء باكتساح على حساب قائمة «معا لاستمرار البناء»، وجاءت أسمائهم كالآتي

1- أبو شادي السيد عبدالمقصود، وشهرته شادي يسري بحصوله على 1814 صوتا.

2- أمين غدية وشهرته ميمي غدية وحصل على 1925 صوتا.

3- شريف محمد محمد البشبيشي وحصل على 1864 صوتا.

4- صلاح محمد عفيفي، وحصل على 1973 صوتا.

5- لطفي إبراهيم الدسوقي 1747 صوتا.

6- محمد مصلح 1786 صوتا.

7- محمد جابر الزهيري 1738 صوتا.

8- محمود سمير عيسى 1948 صوتا.