انتخابات الغرفة التجارية 2023 في محافظة الغربية.. قائمة العطاء تفوز

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية 2023 في محافظة الغربية، فوز مرشحي قائمة العطاء باكتساح على حساب قائمة «معا لاستمرار البناء»، والتي يقودها الدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة السابق بنسبة تقترب من 70% من الإجمالي الأصوات.

انتخابات الغرفة التجارية 2023 في محافظة الغربية

ضمت انتخابات الغرفة التجارية 2023 في محافظة الغربية، قوائم عدة منها قائمة «العطاء» الفائزة في الانتخابات أبو شادي السيد عبدالمقصود، وشهرته شادي يسري بحصوله على 1814 صوتا، وأمين غدية وشهرته ميمي غدية وحصل على 1925 صوت، وشريف محمد محمد البشبيشي وحصل على 1864 صوت، وصلاح محمد عفيفي، وحصل على 1973 صوتا، ولطفي إبراهيم الدسوقي 1747 صوتا، ومحمد مصلح 1786 صوتا، ومحمد جابر الزهيري 1738 صوتا، ومحمود سمير عيسى 1948 صوتا.

كما تحدد مراحل التصويت الإنتخابي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لانتخاب 8 أعضاء من المجلس وتعيين 8 آخرين كي يصبح مجلس الغرفة مكون من 16 عضوًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن الانتخابات لمجلس إدارة الغرفة التجارية شهدت حشدًا كبيراً من التجار والمصنعين بمختلف الشعب من أعضاء الجمعية العمومية، كما شهدت أجواء الانتخابات منافسة قوية وحرص كل المرشحون علي جمع أصوات الجمعية العمومية والذي يبلغ عددها نحو 34 ألفا و788 صوتا بمختلف الشعب التجارية.