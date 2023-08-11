أهم المعلومات عن بعوضة النمر المنتشرة بفرنسا.. تصيب بمرض التهاب الدماغ

رغم صغر حجمها الذي لا يتجاوز بضع مليمترات، إلا أن بعوضة النمر تمكنت من الانتشار في معظم أرجاء فرنسا، وتزداد خطورة انتشار الأمراض بسبب الاحترار العالمي الذي يوفر ظروفًا مثالية لتفشي هذا الحشرة، بحسب ما ذكرته شبكة «إدارة الصحة العامة» في إلينوي الأمريكية.

وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن بعوضة النمر، ومدى تأثيرها وانتشارها، وتأتى كالتالي:

6 معلومات عن بعوضة النمر

1- يبلغ طول بعوضة النمر الآسيوية حوالي 1/4 بوصة.

2- تأتي اسم «بعوضة النمر» من نمط لونها الأبيض والأسود، إذ لها شريط أبيض يمتد أسفل وسط رأسها وظهرها مع عصابات بيضاء على الساقين.

3- لاحظ أن بعوضة النمر لها أرجل مربوطة.

4- تضع بعوضة النمر بيضها في حاويات طبيعية واصطناعية مملوءة بالماء مثل التجاويف في الأشجار والإطارات القديمة.

5- لا تطير بعوضة النمر الآسيوية أكثر من 1/2 ميل من موقع تكاثرها.

6- ذكر البعوض يتغذى على عصائر النبات ولا يعض، لكن أنثى البعوض يحصل على الدعم لمساعدة بيضها على التطور.

الأمراض التي تنقلها بعوضة النمر الآسيوية

تعد بعوضة النمر حاملاً مهمًا للأمراض في آسيا، إذ تصيب بالتهاب الدماغ وفيروس غرب النيل، والذي يمكن أن يسبب التهاب الدماغ.

لدغة بعوضة النمر الآسيوي ليست مزعجة بشكل خاص لمعظم الناس، لكنها عضات مستمرة، نظرًا لأنها تتكاثر في أي نوع تقريبًا من الحاويات المليئة بالمياه، فإنها غالبًا ما تصبح شائعة جدًا ومزعجة، حتى في الأحياء التي يوجد فيها عادة عدد قليل من البعوض، وفي بعض المدن الجنوبية، أصبحت بعوضة النمر الآسيوية أهم بعوضة مزعجة.

الوقاية والمكافحة

- يجب عليك محاولة تقليل خطر التعرض للعض من قبل البعوض.

- تقليل الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق بين الغسق والفجر عندما يكون البعوض أكثر نشاطًا.

- تأكد من ملاءمة شاشات الأبواب والنوافذ بإحكام وإصلاحها جيدًا.

- ارتدِ الأحذية والجوارب والسراويل الطويلة والقميص طويل الأكمام في الهواء الطلق لفترات طويلة من الزمن، وعندما يكون البعوض أكثر نشاطًا.

- يجب أن تكون الملابس فاتحة اللون ومصنوعة من مواد منسوجة بإحكام لإبعاد البعوض عن الجلد.

- استخدم الناموسيات عند النوم في الهواء الطلق أو في هيكل غير خاضع للفحص، ولحماية الرضع في الهواء الطلق.