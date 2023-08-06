زلزال الصين يدمر عشرات المنازل وإصابة العشرات.. آسيا تهتز

يبدو أن آسيا على موعد مع كارثة طبيعية جديدة، فلم تكد تمر الفيضانات في عدة دول، حتى أفادت وسائل إعلام عن وقوع زلزال الصين الذي أسفر عن تدمير عشرات المنازل، وإصابة نحو 21 شخصًا نتيجة هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب مقاطعة شاندونج شرقي الصين، وفق ما نشر تلفزيون الصين المركزي.

زلزال الصين يدمر المنازل

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الصينية، فقد ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر شرق الصين في الساعات المبكرة من صباح اليوم، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 21 شخصًا وانهيار عشرات المباني.

ونشر عدد من مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي الصينية، لقطات لزلزال الصين تظهر اهتزاز الأرضيات والمصابيح وهروب الناس من المباني التي يقطنونها، وسط انهيار بعض منها.

ونشر التلفزيون الصيني مقاطع الفيديو تظهر السكان وهم يركضون في الشوارع، ويفترشون الأرصفة في ظلام الفجر خوفًا من العودة إلى منازلهم. ووفق التلفزيون الصيني فإنّ أغلب الإصابات التي نتجت عن الزلازل بسيطة وليست حرجة، ولم تقع أي خسائر في الأرواح.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، فإنّ الزلزال وقع الساعة 2:33 صباحًا وكان على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونج وعلى عمق 10 كيلومترات.

آسيا تهتز

زلزال الصين لم يكن الوحيد الذي ضرب آسيا اليوم، فقد ضرب العاصمة الأفغانية كابل زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وأفادت الهيئة الأمريكية بأنّ مركز الزلازال كان منطقة جرم بولاية بدخشان شمال أفغانستان.

كما ضرب زلزال إندونيسيا، اليوم، بقوة 5.3 درجة قبالة سواحل إقليم سولاويسي على عمق 16 كيلومترًا، ولم تتردد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر.