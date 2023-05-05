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كوريا الجنوبية تتعهد بتقديم 200 ألف دولار للمساعدة في عملية إنقاذ خزان «صافر»

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أ ش أ
11:01 ص | الجمعة 05 مايو 2023
خزان صافر

خزان صافر

تعهدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بتقديم 200 ألف دولار كمساعدات إنسانية للأمم المتحدة لبدء عملية لمنع تسرب النفط الكارثي من ناقلة النفط «صافر» المتهالكة في البحر الأحمر قبالة الساحل اليمني.

إنقاذ ناقلة النفط خزان صافر

وذكرت وزارة الخارجية الكورية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية «أكي»، أن التعهد يأتي كجزء من المجهودات الدولية لعملية إنقاذ ناقلة النفط خزان صافر التي يتوقع أن تتفكك أو تنفجر ما لم تتدخل الأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن ناقلة النفط التي تحتوي على 1.1 مليون برميل، جرى بناؤها في عام 1976، وتهالكت لدرجة وجود خطر وشيك من انفجارها أو تفككها.

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بقلم أ ش أ