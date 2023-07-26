كل ما تريد معرفته عن سحب الأمم المتحدة للنفط من الناقلة صافر

أعلنت الأمم المتحدة، إنها بدأت بالفعل سحب النفط من ناقلة النفط الكبيرة المتهالكة صافر قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، تجنبا لحدوث كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار جسيمة تصل قيمتها إلي 20 مليار دولار.

وأشارت الأمم المتحدة، في بيان لها، إلى أن عملية سحب النفط من من الناقلة صافر في اليمن، قد خطط وأعد لها منذ عدة سنوات، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى منع تسرب كمية هائلة من النفط في البحر الأحمر.

الأمم المتحدة تسحب النفط من الناقلة صافر في اليمن

وفي السياق ذاته، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له، إلى أن الهدف الرئيسي من عملية سحب النفط من الناقلة صافر، هو سحب أكثر من مليون برميل نفط تفاديا حدوث كارثة كبيرة.

الأمم المتحدة تستبدل الناقلة صافر بسفينة بديلة لسحب النفط

وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، صرح أمين عام العام في الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأن الأمم المتحدة بدء سحب النفط من الناقلة صافر وهي بمثابة أكبر قنبلة كارثية موقوتة في العالم، واصفا العملية بأنها عملية معقدة لنقل قد تستغرق نحو 20 يوما، إذ بدأت العملية أمس الثلاثاء في تمام الساعة 10:45 بتوقيت اليمن، مضيفا أن تلك العملية قد تكلف 143 مليون دولار.

ويشار إلى أن الناقلة النفطية البديلة «نوتيكا» وصلت اليمن من أجل استبدالها بالناقلة صافر.