بمشاركة 22 فنانا.. مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض وملتقى «أول مرة #30»

‏أعلنت مكتبة الإسكندرية عن افتتاح ملتقى معرض «أول مرة #30»، الثلاثاء 15 أغسطس 2023 في تمام الساعة 2.00 ظهراً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المعارض الشرقية.

يشارك في ملتقى هذا العام 22 فنان وفنانة من الإسكندرية والقاهرة والمنصورة يقدمون إبداعهم في مجالات فنية مختلفة من تصوير وطباعة ونحت وخزف وكولاج، وتصوير فوتوغرافي ورسم وعرض تجاربهم الإبداعية لتشجيعهم على مزيدا من الإبداع.

الأولوية لأنشطة الشباب

يقول الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن مكتبة الإسكندرية حريصة دائماً على تشجيع شباب المبدعين من مختلف أنحاء الجمهورية في كل الأنشطة الفنية والثقافية، ولأن الفنون من أهم وسائل التواصل المباشرة وأقربها لروح الإبداع الإنساني فقد حظت الفنون على اختلاف أنواعها باهتمام خاص في تشكيل برنامج فعاليات المكتبة.

ومن ضمن هذه الفعاليات معرض «أول مرة»، الذي بدأ منذ عام 2006 ومستمر في نفس الموعد من كل عام، ويشارك فيه شباب الفنانين لأنه فرصة جيدة للواعدين منهم بإظهار تجاربهم الفنية بشكل متكامل في إطار عرض فني احترافي، ما يعزز من قيمة تجاربهم ويعطيهم الثقة فيها ويحفزهم لتطوير أداءهم الفني والإبداعي.

مواعيد ومكان المعرض

وأوضح «زايد»، أن هذا الملتقى يعد النسخة 17 وجرى تطوير فكرة المعرض لاحتواء عدد أكبر من الفنانين ومواكبة متغيرات المشهد التشكيلي واختيار «#30» هذا العام كدلالة على فئة الشباب من سن 16 إلى 30 سنة وتجاربهم الفنية الآخذة في التطور والنضوج.

ويشارك في ملتقى هذا العام 22 فنان وفنانة من الإسكندرية، والقاهرة والمنصورة، يقدمون إبداعهم في مجالات فنية مختلفة من تصوير وطباعة ونحت وخزف وكولاج وتصوير فوتوغرافي ورسم وهي تجارب واعدة لفنانين وفنانات من الشباب، على أن يستمر المعرض حتى السبت 9 سبتمبر 2023، يوميًا من الساعة 9:30 صباحًا حتى 7:00 مساءً، ما عدا أيام الجمعة، أما السبت من 10.00 صباحًا إلى 2.00 ظهرًا، بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.