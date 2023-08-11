ورشة عمل بـ«مكتبة الإسكندرية» لتنمية مهارات المرأة.. تبدأ 19 أغسطس

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بالاشتراك مع رابطة رائدات الأعمال وبرنامج أعمال مصر Business Egypt، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وجمعية سيدات أعمال إسكندرية، ورشة عمل «بناء القدرات والإرشاد السريع»؛ وهي قائمة على لعبة محاكاة إلكترونية بشكل ممتع ومبتكر مقدمة لرائدات الأعمال.

أهمية دور المرأة

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه في ظل الاهتمام بالأنشطة الخاصة بالمرأة يجري عقد عدد من الفعاليات التي تهتم بقضايا المرأة، سواء ندوات أو مؤتمرات أو ورش عمل، بهدف رفع الوعي الثقافي والاجتماعي لديها، وذلك لأهمية دور المرأة في المجتمع وأنها الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات، لذا تولي مكتبة الإسكندرية اهتمامًا كبيرا بالأنشطة الخاصة بالسيدات.

موعد التسجيل

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن ورشة العمل ستُعقد في 19 أغسطس، بمركز المؤتمرات قاعة الأغراض المتعددة بالمكتبة، وسيجري تسجيل الرغبة في حضور الفاعلية إلكترونيًا، على أنّ يكون آخر موعد للتسجيل هو السبت 12 أغسطس، وسيجري التواصل مع المشاركين بعد التسجيل.