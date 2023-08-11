عضو «مجلس الأمناء»: الحوار الوطني أعطى دفعة كبيرة لانتخابات المجالس المحلية

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم التوافق على نسب وشكل انتخابات المجالس المحلية، وهو أول توافق على شكل انتخابي في مصر منذ عام 2012، موضحا أنه بسبب الحكم القضائي الذي صدر بشأن النظام الانتخابي، لا تزال الانتخابات معطلة حتى هذه اللحظة.

الكشكي: الحوار الوطني أعطى دفعة كبيرة لانتخابات المجالس الشعبية

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّ الحوار الوطني أعطى دفعة كبيرة لانتخابات المجالس الشعبية، خاصة في ظل رغبة حقيقية وحرص كبير من كل المشاركين وكافة الأطياف السياسية على الحضور والمشاركة، قائلاً: «هناك حرص على عدالة التمكين السياسي في الجلسات المتخصصة بشكل عام ومفهوم الجلسات العامة يؤكد فيها عدالة التمكين من كل التيارات السياسية والوطنية».

عدالة التمكين والمحليات

وتابع عضو مجلس الأمناء، «اللجان المتخصصة حظيت بهذه الأهمية من عدالة التمكين، وكان هناك نظر لأهمية القضية المتعلقة بالمحليات وحجم أهميتها، وحجم الجدية والمسؤولية، التي لاحظتها خلال عقد الجلسات المتكررة للجنة وإعداد المخرجات والنتائج والتوصيات».