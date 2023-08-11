بريطانيا تخلي مركز احتجاز للاجئين بعد العثور على بكتيريا خطيرة تصيب الرئة

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أنه جرى نقل عدد من المهاجرين من بارجة بعد أقل من 7 أيام من تسكينهم فيها، بعد عثور السلطات على البكتيريا الليجيونيلا في إمدادات المياه على متن البارجة.

بكتيريا تهدد الصحة العامة في بريطانيا

وكانت السلطات قد بدأت في نقل مهاجرين إلى البارجة «بيبي ستوكهولم» الضخمة على سواحل بريطانيا الجنوبية في بداية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى أراضي البلاد، وفي ذلك الوقت صرحت وزارة الداخلية البريطانية، أنه جرى اكتشاف عينات بيئية داخل المياه على بارجة «بيبي ستوكهولم» تعود إلى بكتيريا الليجيونيلا لتي تتطلب مزيدا من الفحص.

وأضافت الوزارة أن حفاظا على سلامة المهاجرين جرى إنزال الـ39 شخصا جميعهم بعد وصولهم إلى البارجة هذا الأسبوع، فيما يجري الخبراء الفحوصات اللازمة على بكتيريا الليجيونيلا.

مخاطر بكتيريا الليجيونيلا

وقالت خدمة الصحة الوطنية البريطانية، أن بكتيريا الليجيونيلا المكتشفة في إمدادات المياه على البارجة تتسبب في حمى الفيلق، وهي عدوى تصيب الرئة، وعلى الرغم من عدم انتشارها بشكل كبير إلا أنها خطيرة للغاية، وجرى التوصل إلى تلك البكتيريا، بعد إجراء اختبار روتيني لإمدادات المياه يوم 25 من شهر يوليو الماضي، ولكن لم تظهر نتائج الاختبار حتى يوم 7 أغسطس، وهو اليوم ذاته الذي بدأ فيه طالبو اللجوء الصعود على المركب

وفي السياق ذاته، قالت الحكومة البريطانية إن أعراض الحمى لم تظهر على أي من الأفراد على متن البارجة، حيث يتبع المهاجرون تعليمات ونصائح وكالة الأمن الصحي بما يتماشى مع إجراءات الصحة العامة.