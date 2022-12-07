بكتيريا نادرة تتسبب في وفاة 9 أطفال ببريطانيا.. «فيديو»

تشهد بريطانيا حالة من القلق بين مواطنيها إثر تفشي بكتيريا نادرة قتلت 9 أطفال حتى الآن، فضلا عن بتر أطراف مواطن بريطاني أصيب بنفس نوع البكتريا، في وقت سابق، وفقا لشبكة «العربية.نت».

9 وفيات من الأطفال

وتوفت فتاه تبلغ من العمر 5 سنوات، كانت تتلقى العلاج في مستشفى «بلفاست الملكي»، حيث نقلت إلى غرفة العناية المركزة، على خلفية إصابتها ببكتريا تعرف باسم «Strep A»، أو المكورات العنقودية، إلى جانب وفاة طفل عمره 4 سنوات، ويبدو أنه ابن لعائلة عربية، لأن اسمه محمد إبراهيم علي، كما توفي طالب عمره 12 عاما تقريبا بلندن، وآخر عمره 6 أعوام، فضلا عن 5 أطفال، عمر كل منهم لا يتعدى خمس سنوات، جميعهم أصيبوا بهذا النوع من البكتريا.

وتعرض المواطن البريطاني «أليكس لويس»، البالغ من العمر 42 حاليا، لوعكة صحية في نوفمبر عام 2013، حيث اعتقد أنه مصاب بما يسمونه «إنفلونزا الرجل»، وظل يعاني لمدة 10 أيام، ثم بدأت حالته تتدهور يوما بعد يوم، حتى اكتشف إصابته ببكتيريا تعرف باسم «Strep A»، أو المكورات العنقودية، وأصابت بريطاني آخر وفعلت به الشيء نفسه أيضا، إلا أنها معدية وخطيرة أكثر على الأطفال، لأن مناعتهم أقل.

فقد كل أطرافه

وضمن الأعراض التي شعر بها أليكس مؤخرا، ألم شديد رافقه تحول لون بشرته إلى الأرجواني، فنقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى، ثم توقفت أطرافه عن القيام بوظائفها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، أمس، وأشارت إلى أن الأطباء رجحوا نسبة بقائه على قيد الحياة بـ 3% بعد اكتشافهم تسلل بكتيريا «Strep A» الالتهابية إليه دون أن يشعر.

كما أدت إصابته بالبكتبريا إلى حدوث التهاب في الحلق وتسمم في الدم، فاضطر إلى الخضوع لعدد من العمليات الجراحية الجذرية، فقد معها كل أطرافه، ثم خضع لعملية إعادة بناء وجهه بعدما دمرت العدوى فمه بالكامل، ومع ذلك، تمكن «أليكس» من البقاء على قيد الحياة من أجل طفليه، إلا أن رؤية الكثير من الأطفال يفقدون حياتهم بالعدوى نفسها، أعادت ذاكرة الإعلاميين إليه لعرض معاناته.