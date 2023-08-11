وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة في العلمين الجديدة

كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الشهادة الثانوية العامة في العلمين الجديدة بحضور، محافظ مطروح والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبحضور وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والنائب رزق علواني والنائبة سحر عيد ولفيف من عمد ومشايخ العلمين.

العلمين تستضيف أوائل الثانوية العامة في مطروح

ورحب محافظ مطروح باستضافة محافظة مطروح وخاصة مدينة العلمين الجديدة لتكريم أوائل الثانوية العامة ومشاركة فرحتهم وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم ودار التحرير للطبع والنشر بالتعاون والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مع الاهتمام والرعاية لأبنائنا الطلاب المتفوقين والمتميزين جيل المستقبل.

جهود وزارة التربية والتعليم

قال محافظ مطروح، في بيان على هامش احتفالية تكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة في مدينة العلمين الجديدة، إن الدكتور رضا حجازي يسعى للارتقاء وتطوير منظومة التعليم، والمتابعة المستمرة على مدار العام الدراسي الماضي لكل المحافظات بما فيها مطروح، وتذليل كافة العقبات من اجل خروج عام دراسي متميز والسباق من أجل ملاحقة أحدث التقنيات وتكنولوجيا التعليم لتخريج جيل قادر على الفهم ومواكبة تطورات العصر.

العلمين مدينة عالمية

كما أشاد محافظ مطروح باختيار العلمين الجديدة التي تضاهى أعظم المدن العالمية، لإقامة الاحتفالية التى تعد نموذج للإعجاز والإبداع للعقول والسواعد المصرية، وما تشهده من تنمية متكاملة تبعث على الفخر والاعتزاز تدهش العالم بعد أن كانت أرضا للألغام أصبحت عاصمة السياحة في العالم.

وأوضح أن ذلك يأتي بتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري والاهتمام بالنشء ورعايته بما يتواكب مع ما تقيمه الدولة من مشروعات قومية وبناء الجمهورية الجديدة، موجها التهنئة للطلاب أوائل الشهادة الثانوية العامة بأقسامها الثلاث متمنين لهم مستقبل مشرق، مؤكدا أنه بالعلم والعمل تبنى الأمم وضرورة الحفاظ على التفوق و مسؤولية وأمانة بناء الوطن.