تنسيق الثانوية العامة 2023 في الفيوم المرحلة الثانية.. الموعد والتفاصيل

يشغل تنسيق الثانوية العامة 2023 في الفيوم المرحلة الثانية عقول الكثيرين من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية 2023 الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة، ولم يحالفهم التنسيق في المرحلة الأولى بسبب حصولهم على مجموع أقل من درجات الحد الأدنى للقبول بدرجة أو اثنتين، بينما ينتظرون الإعلان عن المرحلة الثانية ليتمكنوا من تحقيق حلمهم.

تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تنسيق الثانوية العامة 2023 في الفيوم المرحلة الثانية، وموعد الإعلان عنها، فضلًا عن آخر موعد لتنسيق الثانوية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

وتكشف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّه يجرى الآن حصر الفراغات في مختلف مدارس الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة، حتى يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 الفيوم

وأشار أحمد سالم مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه فيما يخص تحديد موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية، فإنّها تبدأ في حالة عدم اكتمال أعداد المرحلة الأولى، فتقوم المديرية بعمل مذكرة للعرض على الدكتور أحمد الأنصاري لخفض درجة القبول درجتين أو ثلاثة حتى اكتمال أعداد طلاب الصف الأول الثانوي العام، وهو ما يجري الإعداد له حاليًا.

المرحلة الثانية تقبل من كام؟

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اعتمد تنسيق الثانوية العامة 2023 الفيوم المرحلة الأولى بمجموع بلغ نحو 233 درجة، بزيادة قدرها 8 درجات عن تنسيق العام الماضي، بسبب ارتفاع نسبة النجاح والدرجات.

آخر موعد لتنسيق الثانوية العامة 2023

وبحسب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ آخر موعد لتنسيق الثانوية العامة 2023 بالإقليم يكون يوم 31 أغسطس الجاري، بينما من المقرر أن يتم تحديد تنسيق الثانوية العامة خدمات عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة في المرحلتين الأولى والثانية، حيث سيتم تحديدها بعد معرفة الكثافة الطلابية.

ووفقًا لبيان سابق للتربية والتعليم فإنّه من المتوقع بدء تنسيق الثانوية العامة 2023 خدمات في مطلع شهر سبتمبر المقبل.