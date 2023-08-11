تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023.. الكليات المتوقعة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الملتحقين بالكليات 2023 - 2024، الاثنين المقبل 14 أغسطس الجاري، ومن المقرر أيضًا أن يبدأ تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 - 2024، للطلاب الذين مجموعهم لن يستوفي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى بعد المرحلة الأولى، وذلك وفقا لقواعد وضوابط المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحسب ما كشفته مصادر مسؤولة بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023، سينطلق خلال الأسبوع المقبل، وذلك عقب الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 بـ72 ساعة.

وحسب بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم مد فترة تسجيل رغبات المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 - 2023، إلى يوم الخميس 10 أغسطس، بدلا من الأربعاء 9 أغسطس، مشيرة إلى عدد من سجلوا في المرحلة الأولى من الطلاب تخطى 108 آلاف طالب وطالبة.

الكليات المتوقعة لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023

وأضافت المصادر، أنه وفقًا لتحليل شرائح مجاميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، فالمؤشرات أوضحت بقاء الكليات التالية في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 لطلاب الشعبة العلمي علوم ورياضة:

- كليات الطب البيطري.

- التمريض.

- المعاهد الفنية الصحية.

- المعاهد الفنية للتمريض.

- الحقوق.

- التجارة.

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- الإعلام.

- باقي الكليات النظرية والمعاهد.