تعرف على مستجدات قضية نجل بايدن.. تهم ضرائب وسلاح تضعه في مأزق

قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الجمعة، إنه جرى تعيين مدعي عام خاص من أجل مباشرة التحقيقات مع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في جريمتي ضرائب، وحيازته سلاح بشكل غير قانوني أثناء تعاطي المخدرات.

تعيين مدعي عام خاص للتحقيق مع نجل بايدن

وأعرب وزير العدل الأمريكي، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر صحفي، صباح اليوم الجمعة، أن المدعي العام المخصص لمتابعة التحقيقات مع نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي استمرت 5 سنوات، يمتلك صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد اتهم بانتهاك القانون في تلك القضايا، مضيفا أنه لن يخضع للإشراف اليومي من وزارة العدل، ولكنه سيمتثل للوائح.

وبحسب الصحف البريطانية، قدم المدعي العام الأمريكي الخاص بتحقيقات نجل بايدن في ولاية ديلاوير الأمريكية، مستندات تشير إلى التوصل إلى اتفاق للإقرار بالذنب، ومن المتوقع أن يوافق نجل بايدن على تلقي العلاج للتعافي من المخدرات والخضوع للمراقبة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة العدل الأمريكية، في تصريحات سابقة إن هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن وافق على الاعتراف بالذنب في تهمتين جنحيتين تتعلقان بالفشل المتعمد في دفع ضرائب الدخل والدخول في اتفاق يمكن أن يجنب الإدانة بتهمة تتعلق بالسلاح.

اتهامات تواجه نجل بايدن تتعلق بالضرائب والأسلحة

ويشار إلى أن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المقرر أن يمثل أمام محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، للرد على الاتهامات التي وجهت إليه المتعلقة بالضرائب والأسلحة.

وبحسب شبكة «سي إن إن» البريطانية، قال كريستوفر كلارك، محامي هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، في بيان، إن الصفقة مع المدعين الفيدراليين سوف تحل التحقيق الجنائي الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية منذ فترة طويلة بشأن نجل الرئيس.

وأضاف «كلارك،»، أن «هانتر» يتحمل مسؤولية تلك الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة الاضطراب والإدمان في حياته، متطلعا إلى مواصلة شفائه والمضي قدمًا للأمام.

ومن جهة أخري، رفض الرئيس السابق دونالد ترامب إقرار هانتر بايدن بالذنب، مضيفا أن وزارة العدل في إدارة الرئيس بايدن محت مئات السنين من المحاسبة الجنائية بمنح «هانتر» ما وصفها بـ مجرد مخالفة مرورية.