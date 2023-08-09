بايدن يفتتح خامس نصب تذكاري لمواجهة تغيرات المناخ: سيوقف تعدين اليورانيوم

كشف الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، أثناء زيارته لولاية أريزونا الثلاثاء، عن إقامة نصب تذكاري وطني جديد للعمل على حماية نحو مليون فدان من الأراضي المحيطة بمنتزه جراند كانيون الوطني في ولاية أريزونا، وهذا سيؤدي إلى وقف أنشطة تعدين اليورانيوم في المنطقة والحفاظ على البيئة الأصلية للقبائل الأصلية من الهنود الحمر التي كانت تعيش في هذه المنطقة.

إحياء اسم قبيلة من قبائل الهنود الحمر

بدوره أوضح علي زيدي، مستشار شؤون المناخ في البيت الأبيض للصحافيين يوم الاثنين، أن النصب التذكاري الجديد سوف يقام على مساحة حوالي 1562 ميلاً مربعاً (4046 كيلومتراً مربعاً) خارج متنزه جراند كانيون الوطني وسيحمل اسم «باج نوافجو إيتاه كوكفينى». و«Baaj Nwaavjo» والتي تعني «حيث تتجول القبائل» التي يمكن ترجمتها أيضا إلى كلمة «آثار أقدامنا» بلغة قبيلة هوبي، إحدى قبائل الهنود الحمر.

خامس نصب تذكاري يؤسس بايدن

وسيكون هذا النصب التذكاري الخامس من نوعه يقيم بايدن في الولاية في ظل رغبته في حماية 305 من أراضي ومياه الولايات المتحدة بحلول 2030، في الوقت الذي أوضحت وزيرة الداخلية ديب هالاند، أن هذا النصب الجديد سيعمل على حماية تاريخ سكان قبائل الأمريكيين الأصليين ومن أجل أهمية علمية للأجيال القادمة.

استجابة لدعوات المنظمات البيئية

وجاء قرار بايدن ليستجيب لدعوات منظمات بيئية لحماية المنطقة المحيطة بمتنزّه جراند كانيون للعمل على مواجهة ضغوط من المشرعين الجمهوريين وشركات التعدين الكبرى، الساعية لاستغلال المنطقة لاستخراج اليورانيوم خصوصا من منجم بينيون بلين الشهير بالمنطقة.