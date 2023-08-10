التحقيقات الفيدرالية: مقتل شخص هدد باغتيال الرئيس بايدن ومسؤولين آخرين في يوتا

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، قبل قليل، عن مقتل رجل من ولاية يوتا، هدد باغتيال الرئيس الأمريكي جو بايدين، ونائبته، ووزير العدل، والمدعي العام لمنطقة مانهاتن، وذلك أثناء محاولة الشرطة الأمريكية توقيف المشتبه به، قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي لولاية يوتا، التي تقع في غرب الولايات المتحدة.

مقتل رجل هدد باغتيال بايدن

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، إن مقتل المشبه به جاء خلال تنفيذ عناصر من الشرطة مذكرة تفتيش لمنزله، في منطقة «بروفو»، جنوب مدينة «سولت ليك»، في ولاية يوتا.

ورفض مسؤولو التحقيقات الفيدرالية الإفصاح عن اسم المشتبه به، باعتبار أن الواقعة مازالت قيد التحقيق، لكن مدعين فيدراليين سابقين في ولاية يوتا، أعلنوا أن القتيل يُدعى كريغ روبرتسون، في أوائل السبعينيات من عمره.

وبحسب لتقارير الأولية فإن روبرتسون كان يعتبر نفسه مؤيداً مخلصاً للرئيس الأمريكي الجمهوري السابق، دونالد ترامب، وقام بتوجيه الكثير من التهديدات، سواء للرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، وحتى مسؤولين آخرين، على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متكرر.

وكتب على صفحته الشخصية، في وقت سابق خلال هذا الأسبوع: «تقول الأخبار أن بايدن قادم إلى يوتا، سأزيل الغبار عن بندقية قنص من طراز (إم 24)». وتابع: «أهلاً وسهلاً بك أيها المهرج».

توجيه تهديدات لمسؤولين

وفضلا عن الرئيس جو بايدن، فقد وجه روبرتسون تهديدات مماثلة إلى كل من نائبة الرئيس، كاميلا هاريس، ووزير العدل، ميريك جارلاند، ولم يخجل من إعلان هذا بشكل واضح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب في أحد منشوراته: «الوقت مناسب لاغتيال رئاسي أو اثنين»، مضيفاً: «جو أولاً ثم كاميلا».

ولم تكن التهديدات قاصرة على المسؤولين الحاليين في الرئاسة الأمريكية، بل وصل الأمر إلى التهديد المباشر بإطلاق النار على ألفين براخ، مدعي عام مانهاتن، الذي وجه لائحة اتهامات للرئيس السابق ترامب، منها دفع رشاوى عشية الانتخابات، لشراء صمت ممثلة إباحية.

ودأب روبرتسون، خلال الفترة الأخيرة، على نشر صور شخصية له على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو فيها محاطاً بعدد كبير من الأسلحة، منها بندقية نصف آلية، أطلق عليها اسم «مبيدة الديمقراطيين».

ويزور الرئيس بايدن عدداً من الولايات في غرب الولايات المتحدة حالياً، ومن المقرر أن ينتقل خلال الساعات القليلة المقبلة من «ألبوكيرك» في ولاية نيومكسيكو، إلى مدينة «سولت ليك» في يوتا.