بايدن يهاجم صحفي فوكس نيوز لسؤاله عن شبهة فساد نجله

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهاما إلى مراسل فضائية «فوكس نيوز» بتوجيه سؤال خسيس عندما سأل عن تحدثه مع نجله هانتر بايدن في عمله التجاري نحو 20 مرة.

WATCH: Biden snaps at Fox News' Peter Doocy when asked about allegations that he talked business with his son Hunter's associates. https://t.co/cQRereozAG pic.twitter.com/Dku7Nk7IeU