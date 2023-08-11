بايدن يهاجم صحفي فوكس نيوز لسؤاله عن شبهة فساد نجله

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهاما إلى مراسل فضائية «فوكس نيوز» بتوجيه سؤال خسيس عندما سأل عن تحدثه مع نجله هانتر بايدن في عمله التجاري نحو 20 مرة.

WATCH: Biden snaps at Fox News' Peter Doocy when asked about allegations that he talked business with his son Hunter's associates. https://t.co/cQRereozAG pic.twitter.com/Dku7Nk7IeU — Fox News (@FoxNews) August 10, 2023

كلمة لبايدن مع الصحفيين

وأشارت مجلة «نيوز ويك» إلى أن بايدن تحدث مع الصحفيين خلال زيارة له لمزرعة رياح في نيومكسيكو، مؤكدا على أن المزرعة تمثل نموذج رائع في تعزيز الوظائف والاستثمارات الخضراء عبر الولايات المتحدة.

تحقيقات مع نجل بايدن

ويركز الجمهوريون على التحقيق فى صلة بايدن بالتعاملات التجارية لنجله، في ظل اتهامات موجهة له باستغلال النفوذ حيث عملت لجنة الرقابة بمجلس النواب على التحقيق بخصوص التعاملات التجارية لعائلة بايدن في يناير الماضي عقب فوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب في ظل نفي بايدن ارتكاب أي مخالفات وأصر البيت الأبيض أن بايدن لم يشترك في أعمال تجارية مع نجله قط.

بايدن يوبخ الصحفي

وسأل الصحفي دوسي الرئيس الأمريكي بايدن عن وجود شهادة تفيد بأن أحد مساعدين ضمن 4 سابقين لنجله تحدث معهم بايدن عبر مكبر الصوت (السبايكر) عن أعمال تجارية وحينها قاطعه بايدن قائلا: «لم أتحدث في العمل التجاري مع أحد، كنت أعلم أن لديك سؤال خسيس»، وحينها رد عليه دوسي متابعا: «ماذا؟ لماذا هو سؤال خسيس»، فأجاب بايدن، لأنه ليس حقيقيا».