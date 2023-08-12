شواطئ الغردقة تجذب آلاف السائحين من 25 دولة أجنبية (صور)

تشهد الغردقة انتعاشة سياحية هائلة تزامنا مع توافد نزلاء السياحة الداخلية خلال إجازة الصيف، وارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الخارجية الوافدة من مطارات أوروبا، إذ استقطبت شواطئ الغردقة آلاف السياح من 25 جنسية أجنبية.

25 جنسية أجنبية على شواطئ الغردقة

وكشف سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شواطئ الغردقة شهدت توافد حوالي 25 جنسية أجنبية، يتصدرها السياح الألمان والإيطاليين والتشيك والبولنديين، وذلك حسب بيان هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

ولفت إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال إجازة الصيف، تزامنًا مع توافد نزلاء السياحة الداخلية وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية والتي تشهد وصول أكثر من 300 رحلة أسبوعيا.

الغردقة أفضل وجهة سياحية

ومن جانبه، أشار صلاح الديب، مسؤول سياحي بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السائح الأجنبي، حيث جذبت حوالي 12 ميلون سائح العام الماضي، بحسب بيان هيئة تنشيط السياحة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي.