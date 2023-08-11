تفاصيل أرخص مصيف سياحي في الغردقة.. غرف تطل على البحر ومطاعم فاخرة

«إزاي أصيف في الغردقة بتكلفة بسيطة؟».. سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة الشباب، خلال الآونة الأخيرة، مع ارتفاع درجات الحرارة وظهور نتيجة الثانوية العامة وفتح باب تنسيق الجامعات، إذ يرغبون في استغلال ما تبقى من العطلة الصيفية قبل بدء الدراسة، وقضاء وقت ممتع والاستمتاع بالهواء النظيف ومياه البحر النقية.

تفاصيل أرخص مصيف في الغردقة

ورغبة منها في التيسير على المواطنين، أتاحت وزارة الشباب والرياضة، أرخص مصيف في الغردقة، وذلك لتنشيط السياحة واستيعاب أكبر عدد من الزائرين للنزول إلى البحر والاستمتاع بجمال وسحر الطبيعة البحر، وفيما يلي، تفاصيل المصيف ومكان الإقامة ومكونات الغرف وأسعاره.

مكونات غرف أرخص مصيف في الغردقة

وتطل الشقق الفندقية لأرخص مصيف في الغردقة، على البحر مباشرة إذ تقع في شمال المدينة، ويمكن لحجز فردين فقط، وليس شرطا إحضار أسرة كاملة، إذ أوضح أحمد عبد الباسط، مدير مدينة شبابية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أرخص مصيف سياحي بالغردقة، هو فندق المدينة الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، وهو مناسب للأفراد والأسر ويتميز بـ«الهدوء، القرب من الشاطئ، أسعار منخفضة، النظافة، القرب من البحر وبعض الأماكن السياحية مثل الممشى ووسط المدينة».

أسعار الغرفة المزدوجة

وقال أحمد جمال، مدير الحجز بالمدينة الشبابية في الغردقة، إن أسعار مصيف الغردقة في فندق المدينة الشبابي، للغرفة المزدوجة هي 531 جنيهًا لليلة الواحدة، و456 جنيهًا للغرفة الثلاثية، مشيرًا إلى توفر وجبات الإفطار والغداء على أعلى مستوى، ويتميز الفندق باحتوائه على مطاعم سياحية وكافتيريا وملاعب وحديقة أطفال وصالة استقبال.

كيفية الحجز في مصيف الغردقة

وأكد «جمال» أنّه يمكن الحجز في مصيف وزارة الشباب والرياضة، عبر المدينة الشبابية أو عبر الوزارة، والحجز متاح طوال فصل الصيف، ويتم تأكيده بالأسبقية.