إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بوادي النطرون

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق وادي النطرون عند الكيلو 35، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

مصابي حادث طريق وادي النطرون

واستقبل، مساء اليوم، المستشفى، مصابي حادث وادي النطرون، وهم:

رضا شحاتة صبحي 57 من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

سعاد محمد عبد اللطيف 42 سنة من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

حنان شحاتة صبحي 45 سنة من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

محمد شعبان عبدالغفار 13 سنة من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

سارة شعبان عبدالغفار 25 سنة من الجيزة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

هناء شحاتة يونس 30 سنة من المنيا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

منى شحاتة يونس 33 سنة من المنيا، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

أسباب وقوع الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق وادي النطرون إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم