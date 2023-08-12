اكتشاف كائنات حية تعيش تحت الأرض منذ 3 ملايين عام بتركيا.. والعلماء في صدمة (صور)

اكتشف العلماء في تركيا، أمس الجمعة، كائنات حية جديدة لأول مرة في شرق البلاد، تعيش تحت الأرض منذ 3 ملايين عام، مشيرين إلى أن الاكتشاف مثير بشكل خاص، لأنه من النادر العثور على أنواع جديدة من الثدييات، في ذلك الوقت التي يشهد فيه العالم ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ما يعرف بعصر الغليان، الذي يصعب على بعض الثدييات التكيف معه.

العثور على كائنات حية

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان، أجراها باحثون من جامعة أوندوكوز مايس في تركيا، وجامعة إنديانا، وجامعة بليموث في إنجلترا، وجود كائنات حية جديدة تعيش منذ أكثر من 3 ملايين عام تحت الأرض، في جبال شرق تركيا في بيتليس، وهما نوعان من الثدييات يطلق عليهم Talpa hakkariensis وTalpa davidiana tatvanensis.

ووصف العلماء هذه الكائنات، بأنها حيوانات الخلد، إذ يمكنها أن تعيش في درجات حرارة تصل إلى 122 درجة فهرنهايت في الصيف، وتحت 6 أقدام من الثلج في الشتاء، مختبئة تحت الأرض.

وقال أستاذ الأحياء المائية في جامعة بليموث، المؤلفين ديفيد بيلتون، إنه: «من النادر جدًا العثور على أنواع جديدة من الثدييات اليوم، فهناك فقط حوالي 6500 نوع من الثدييات التي تم تحديدها في جميع أنحاء العالم، و400 ألف نوع معروف من الخنافس، مع ما يقدر بمليون إلى مليوني نوع على الأرض»

كائنات الخلد.. تعيش تحت الأرض لأكثر من 3 ملايين عام

بحسب صحيفة «نيويورك بوست»، فإن تلك الكائنات الجديدة التي اكتشفها العلماء، تشبه بشكل طفيف باقي الأنواع الأخرى من الثدييات، لكن العيش تحت الأرض جعلها تختلف عن غيرها بشكل أعمق، ففرض قيودًا خطيرة على تطور حجم الجسم وشكله.

ولجأ الباحثون إلى تقنية الحمض النووي المتطورة، لمقارنة الحمض النووي الخاص بهم مع تلك الموجودة في حيوانات الخلد الأخرى، ووجدوا أن المخلوقات التركية متميزة بيولوجيًا عن غيرها.