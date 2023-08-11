تفاصيل زلزال تركيا.. تضرر عشرات المنازل في ملاطية وإصابة 22 شخصًا

تعرضت ولاية «ملاطية» في جنوب تركيا لزلزالين متتاليين خلال أقل من ساعة، مساء أمس الخميس، بلغت قوة الأول 5.3 درجة على مقياس ريختر، بينما جاءت شدة الثاني عند مستوى 4.2 درجة، ولم تعلن السلطات التركية عن سقوط خسائر في الأوراح، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى تضرر عشرات المنازل، وإصابة نحو 22 شخصاً.

ووفق أحدث حصيلة كشفت عنها السلطات الرسمية، اليوم الجمعة، فقد تسبب زلزال تركيا، الذي وقع في ساعة مبكرة من مساء أمس الخميس، في إصابة نحو 22 شخصاً بجروح طفيفة، وتهدم عدد من المباني، وجاءت معظم الأضرار في ولاية ملاطية جنوب تركيا.

زلزال تركيا على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عن أن زلزال تركيا، الذي ضرب ولاية ملاطية، كان مركزه في منطقة «ييشيل يورت»، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، مشيراً إلى أن قوات الدفاع المدني تواصل جهود المسح الميداني بالمنطقة، بعد وقوع الزلزال، الذي وصلت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر.

لا خسائر في الأروح بسبب زلزال تركيا

وبينما قال وزير الداخلية التركي إن الزلزال تسبب في إصابة نحو 22 شخصاً بجروح طفيفة، أكد حاكم ولاية ملاطية، خلوصي شاهين، أن الزلزال تسبب أيضاً في انهيار مبنى مهجور، وتضرر عدد من المباني، دون أن ترد أي بلاغات عن سقوط خسائر في الأرواح، مشيراً إلى أن السلطات دفعت بفرق الانقاذ والطوارئ، التي تقوم بإجراء عمليات المسح الميدانية.

وكذلك، أكد رئيس بلدية ملاطية، صلاح الدين غوركان، أنه لم ترد أي أخبار عن سقوط خسائر بشرية أو مادية كبيرة، نتيجة الهزة الأرضية، التي ضربت الولاية مساء أمس الخميس.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ الوطنية في تركيا «أفاد» أن سكان منطقة «ييشيل يورت»، في ولاية ملاطية، جنوب تركيا، شعروا بالزلزال، الذي كان مركزه على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض، مشيرةً إلى أن زلزالاً آخر بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية ديار بكر، جنوب شرق تركيا، مساء الخميس أيضاً، دون ورود أنباء عن سقوط خسائر بشرية.