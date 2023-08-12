إجراءات للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة

أعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق، انقطاع التيار لتخفيف الأحمال، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وللتغلب على أزمة الانقطاع ومنع حدوثها في المستقبل، حددت الهيئة العامة للاستعلامات، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتغلب على ذلك.

وفيما يلي، نعرض أبرز الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وفق بيان الهيئة العامة للاستعلامات.

إجراءات للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي

- استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتمكينها من مواصلة عملها، في ظل ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات.

- استمرار الحصول على الوقود الإضافي اللازم للتشغيل وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار، دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي.

- تأكيد حرص الدولة على التصدي والعمل بشكل جدي لحل أي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستوى الظروف الطارئة والعاجلة، والحلول الجذرية التي تضمن منع تكرار المشكلات.

- مواصلة الحكومة عملها المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات.

- تعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال.

- تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت للتعامل مع أصعب الاحتمالات والظروف بعدما زاد الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها، بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف من موجات حارة وارتفاع درجات الحرارة.