خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي اليوم في 15 منطقة بمصر الجديدة

أعلن مجلس الوزراء جدول خطة تخفيف الأحمال وانقطاعات التيار في 15 منطقة لمدة ساعة بمصر الجديدة والمرج، بدءا من الساعة الرابعة حتى الخامسة عصر اليوم، منها 11 منطقة بمصر الجديدة، و4 بالمرج، وهي المناطق الواقعة بنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

الوقت والمدة الزمنية لمناطق تخفيف الأحمال وقطع التيار بمصر الجديدة

وحددت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، المناطق الواقعة بنطاق عملها التي سيتم تخفيف الأحمال وانقطاع التيار عنها بمصر الجديدة كالتالي:

** مصر الجديدة «أسواق عثمان بشارع السعادة خلف الميرلاند - شارع القبة - شارع بيروت - شارع بغداد - شارع منوف ميدان الكوربة - شارع الحجاز - شارع عبد العزيز فهمي - شارع فريد سميكة - ميدان الحجاز - شركة مصر الجديدة خلف فلوريدا مول - من مساكن الضباط والشركة السعودية بطريق السويس».

الوقت والمدة الزمنية لمناطق تخفيف الأحمال وقطع التيار بالمرج

وحددت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المناطق الواقعة بنطاق عملها، التي سيتم تخفيف الاحمال وانقطاع التيارالكهربائي عنها بالمرج كالتالي:

** المرج «المرج الغربية - المرج الشرقية - الفلاحة - الخارجة»

قطاعات محافظة القاهرة الواقعة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- وتضم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «شمال وشرق القاهرة – مدينة القاهرة الجديدة»

- قطاع الحلمية ويضم: «الحلمية – المطرية – المرج - الخانكة»

- قطاع شبرا ويضم «شبرا مصر»

- قطاع مدينة نصر ويضم: «مدينة نصر – العباسية – القاهرة الجديدة».

- قطاع مصر الجديدة ويضم «مصر الجديدة – السلام – العبور».

- قطاع مدينة نصر ويضم 9 إدارات وهي: «العباسية - الظاهر- مدينة نصر- شروق مدينة نصر- زهراء مدينة نصر- التجمع الخامس - الرحاب - التجمع الأول - القطامية».

- قطاع شبرا ويضم 11 إدارة وهي: «شبرا مصر- الزاوية - الشرابية - روض الفرج - شبرا الخيمة - بيجام - منشية عبدالمنعم رياض - منشية الحرية - بهتيم – مسطرد - القناطر الخيرية».

- ويضم قطاع مصر الجديدة: 6 إدارات وهي: «مصر الجديدة - النزهة - النهضة - العبور - أحمد عرابي – إدارة السلام».

- ويضم قطاع الحلمية 12 إدارة وهي «الزيتون - عين شمس - الحدائق - الأميرية - المطرية - المرج - عزبة النخل - قباء - الخصوص - الخانكة – القلج – قرى الخانكة».