فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بحي الجناين في السويس لمدة 5 ساعات

أعلن حي الجنا ين في محافظة السويس، خريطة فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن عدد من المناطق والقرى التابعة للقطاع الريفي بالمحافظة، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات بنطاق هندسة كهرباء الجناين، على أن يتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء من تلك الأعمال.

مواعيد فصل التيار الكهربائي بالسويس

وأوضح بيان صادر عن حي الجناين بمحافظة السويس، أنه وفقًا لما ورد من شبكة كهرباء الجناين، سيتم فصل التيار الكهربائي، عن عدد من المناطق، اليوم الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية لمحولات هندسة كهرباء الجناين، حيث سيتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

مناطق فصل التيار الكهربائي بحي الجناين في السويس

وتشمل الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بحي الجنا ين، منطقتي أبو سيال بالكامل وأبو حسين والمناطق المحيطة، وبعض المرافق والخدمات كالمدراس والأفران ومحطات الوقود.

وأشار البيان، إلى أنه تم التواصل مع مسؤولي المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي لتجهيز المحولات البديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.

يذكر أنه جرى الانتهاء من إجراء الصيانة بمحولات حي الجناين، وإعادة توصيل التيار الكهربائي لقرى منطقة الحسني وأبو عثمان وأبو عارف وعرب الحاج سعد ومحطة صرف الكراني وأبو الروس والجوهري والمناطق المحيطة وبعض المرافق والخدمات.