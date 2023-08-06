تخفيض عدد ساعات فصل التيار الكهربائي في الإسكندرية.. المواعيد الجديدة

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المواعيد الجديدة لفصل التيار الكهربائي عن مناطق الإسكندرية من خلال خطة تخفيف الأحمال وكانت مواعيد الفصل تصل إلى 3 مرات يومياً فى كل مرة ساعة، ثم تم تخفيضها إلى ساعتين يومياً ثم تقرر منذ قليل تخفيض ساعات فصل التيار إلى ساعة واحدة يومياً، وتقرر أن يكون الفصل مرة واحدة لكل منطقة ولا تزيد مدة الفصل عن ساعة وذلك ابتداء من اليوم الأحد 2023/8/6 حتى إشعار آخر.

ساعة واحدة فقط

وأكدت الشركة أنة مراعاة للمواطنين ستقوم شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتخفيض عدد ساعات فصل التيار الكهربائي إلى ساعة واحدة يومياً على أن يبدأ الفصل من الساعة 12 ظهراً وحتى 11 مساءاً أي أنه سيتم فصل التيار عن كل منطقة ساعة واحدة فقط خلال الفترة من 12 الظهر حتى 11 مساءاً .