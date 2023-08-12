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رئيس البورصة: ندرس إطلاق سوق للشركات الناشئة وتدشين مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة

كتب:

وليد عبد السلام
01:09 ص | السبت 12 أغسطس 2023
رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية

رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية

كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أنه يدرس إطلاق بورصة للشركات الناشئة، متوقعا أن يكون ذلك في 2025.

وأضاف رئيس البورصة في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش مؤتمرا ترويجيا للاستثمار في مدينة العلمين الجديدة، أننا ندرس إطلاق سوق جديدة خاص بالشركات الناشئة، مشيرا إلى أن قطاع الشركات الناشئة مهم، ويتلقى دعما كبيرا من الدولة.

وأشار «الدكاني»، إلى أنه جار العمل على إطلاق مؤشر شركات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، على أن يكون المؤشر مكون من عدد محدد من الشركات، وفي حالة توافر 20 شركة سيتم تدشين المؤشر.

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بقلم وليد عبد السلام