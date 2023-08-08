أخبار البورصة المصرية.. 3 مليارات جنيه مكاسب سوقية في بداية التداولات

شهدت أخبار البورصة المصرية، في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في سوق المال، ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.42% إلى مستوى 17914.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.61% عند مستوى 3617.56 نقطة، وسط مكاسب سوقية نحو 3 مليارات جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

ارتفاع مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.53%، في بداية التداولات عند مستوى 5349.21 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية، نحو 1.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 277 مليون سهم عبر تنفيذ 23.534 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية 1.2 تريليون جنيه، بمكاسب 3 مليارات جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.