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أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات وسط مكاسب سوقية مليار جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
07:02 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاعات جماعية وسط مكاسب سوقية مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.08%، في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 17763.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.07% عند مستوى 3592.24 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.08%   

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.08%، عند مستوى 5311.28 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 2.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 750.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 67.986 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية مليار جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.205 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

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بقلم وليد عبد السلام