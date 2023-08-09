ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم

سجلت أسعار مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 9 أغسطس، وارتفعت مؤشر EGX 30 بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 17754 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3588 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية

وبحسب بيانات السوق فإن مؤشرات البورصة المصرية، كشفت نزول مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 5307 نقطة، وارتفعت مؤشر EGX 30 محدد الأوزان بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 21618 نقطة، وقفز مؤشر EGX 30 للعائد الكلي بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 7462 نقطة.

قواعد مؤشرات البورصة المصرية

وتعتبر مؤشرات البورصة المصرية وسوق المال لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها، وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنَّه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.