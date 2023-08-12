ارتفاع ضحايا حرائق هاواي إلى 67 شخصا

قال مسؤولون في مقاطعة ماوي إن عدد القتلى في حرائق هاواي، ارتفع إلى 67 شخصا، فيما لم يتم إخماد الحريق في مدينة «لاهاينا» بعد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أن حريق لاهاينا، أصبح رسميا أخطر كارثة طبيعية في هاواي في تاريخ الولاية، متجاوز عدد الوفيات المؤكدة البالغ عددها 61 بسبب تسونامي في هيلو في عام 1960.

بدء الحرائق في «جزر ماوي»

وبدأت حرائق الغابات في «جزر ماوي» ثاني أكبر جزر هاواي، بسبب الطقس الجاف والحار، فيما تفاقمت الحرائق بسبب الرياح القوية التي جلبها «إعصار دورا».

ودمرت حرائق الغابات مدينة «لاهاينا» السياحية الشهيرة، فيما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع الوكالات الفيدرالية في هاواي، بما فيها الجيش، بالانضمام إلى مكافحة الحرائق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن جنود وطائرات هليكوبتر من «الحرس الوطني» يشاركون في مساعدة السلطات المحلية في إخماد الحرائق.