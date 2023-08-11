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ارتفاع ضحايا حرائق هاواي إلى 55 شخصا.. ومدينة لاهينا التاريخية دُمرت بالكامل

كتب:

منى سعيد
12:13 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
آثار حرائق هاواي

آثار حرائق هاواي

قال مسؤولون في مقاطعة ماوي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن عدد ضحايا حرائق هاواي وصل إلى 55 حالة وفاة مؤكدة، بسبب حريق لاهاينا، وفق ما ذكر موقع «CNN» الأمريكي.

حرائق هاواي

أضافوا في بيان: «مع استمرار جهود مكافحة الحرائق، تأكد اليوم سقوط ضحيتين، وسط حريق لاهاينا النشط، وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 55 شخصًا».

وقال مسؤولون أمس الخميس، إن هناك توقعات بزيادة عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة خاصة في ظل حرائق الغابات الكارثية التي اشتعلت في جزيرة ماوي، وقال الحاكم جوش جرين: «مع وجود تلك الحرائق سوف نستمر في رؤية خسائر في الأرواح».

وأشارت صحيفة «جارديان» البريطانية إلى أن الحرائق التى فاجأت جزيرة ماوي في هاواي قد حولت الأحياء إلى أرض قاحلة ودمرت أكثر من ألف مبنى، وسط توقعات بأن يتجاوز عدد الوفيات الذين سقطوا في تسونامي عام 1960، الذي أودى بحياة 61 شخصا.

ولا تزال السلطات تحاول مساعدة آلاف الأشخاص النازحين بينما لا يزال ما يقرب من 11 ألفا من سكان ماوي يعانون من انقطاع كهرباء.

تدمير مدينة لاهانيا التاريخية

وأوضح حاكم المقاطعة جوش جرينن، أن الدمار أصبح واسع النطاق، لا سيما في مدينة لاهينا التاريخية، وقال: «كل شيء في وسط المدينة دُمر تماما».

واستطاع رجال الإطفاء والسلطات المختصة بالمدينة احتواء الحريق الهائل الذي اجتاح لاهاينا بنسبة 80%، بينما يحرز رجال الإطفاء أيضًا تقدمًا في مكافحة حريقين رئيسيين آخرين في الجزيرة.

وقدر المسؤولون أن مئات المباني والمنشآت تأثرت بشدة من الحرائق، وأكدوا استمرارية جهود عمليات البحث والإنقاذ المستمرة حتى الآن.

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