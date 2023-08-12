في ذكرى وفاته.. حكاية طرد الفنان سناء شافع من البيت بسبب الفن

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سناء شافع، ذلك الصعيدي الذي عشق الفن منذ طفولته، وتحدى الصعاب حتى استطاع أن يخطف قلوب الجماهير بأعماله المسرحية والتليفزيونية المعروفة، وأصبح محل اهتمام الجميع.

رحلة الفنان سناء شافع مع الفن

رحلة طويلة خاضها الفنان والمسرحي سناء شافع، في طريقه للوصول إلى الفن، إذ اكشف موهبته الفنية عندما كان هناك عرض مسرحي بمدرسته الابتدائية بمنطقة الجمالية، بعنوان «عمر بن الخطاب والعجوز»، فجرى اختياره لتأدية دور سيدنا عمر رضي الله عنه، حيث كان يتمتع بصوت قوي، ومن هنا بدأت رحلته، بحضوره عروض الهواة بشارع عماد الدين بالقاهرة.

رفض والد الفنان سناء شافع للتمثيل

كان والد الفنان سناء شافع من علماء الأزهر الشريف، لذلك كان رافضا مبدأ دخوله للتمثيل، ولم يكن مقتنعًا بموهبته إطلاقًا، بحسب ما ذكره الفنان الراحل في لقاء تليفزيوني، قائلا: «والدي كان يشعر بالغضب الشديد تجاهي، عندما علم بذهابي إلى فرق الهواة بشارع عماد الدين، قرر معاقبتي من خلال طردي من البيت، والنوم على سلالم البيت في الشتاء»، وطالب والدته بعدم فتح الباب له، مهما كانت الظروف.

الأعمال الفنية التي قدمها الفنان سناء شافع

قدم الفنان سناء شافع أكثر من 150 عملًا فنيًا، بين السينما والمسرح والتليفزيون، حيث أخرج مسرحية «دون كيشوت» عام 1975 وقدم العديد من المسلسلات، كان أخرها مسلسل «القمر أخر الدنيا»، ومسلسل «الزيني بركات»، و«حضرة المتهم أبي»، و«حنان وحنين»، و«باب الخلق»، و«الصفعة» ومسلسل «بعد البداية».