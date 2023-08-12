زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب كولومبيا.. تعرف على التفاصيل

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر في شمال كولومبيا، على عمق بعمق 49.7 كيلومترا، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء زلزال كولومبيا.

وكشفت وسائل إعلام تفاصيل زلزال كولومبيا، ونقلت عن هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن زلزال شمال كولومبيا، بلغت قوته 4.8 درجة بمقياس ريختر، بعمق 49.7 كيلومترا.

بؤرة زلزال كولومبيا شمالي «إيتوانجو»

أضافت «المسح الجيولوجي»، أن بؤرة زلزال كولومبيا، وقعت شمالي مدينة «إيتوانجو» في «محافظة أنتيوكيا».

وفي 28 مايو الماضي، ضرب زلزال كولومبيا، بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، شمال شرق البلاد ووسطها، بما فيها «بوجوتا» عاصمة البلاد، بعمق 152 كيلومتراً، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وقالت وكالة «الخدمات الجيولوجية» الكولومبية في تغريدة عبر«تويتر»، إن مركز زلزال كولومبيا، في مدينة لوس سانتوس شمال شرق البلاد.

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب الحدود بين كولومبيا وبنما

كما ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة نائية على الحدود بين كولومبيا وبنما، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت السلطات الأمريكية، في 25 مايو الماضي، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في البحر الكاريبي، وعلى بعد 40 كيلومترا عن مدينة «بويرتو أوبالديا» البنمية.